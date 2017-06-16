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Украина планирует запустить поезд «пяти столиц» уже до конца года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Обмелян во время встречи с Министром транспорта и связи Литвы Рокас Масюлис, которая состоялась 15 июня в Вильнюсе, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Стороны обсудили перспективы запуска поезда «пяти столиц», который должен соединить Киев прямым железнодорожным сообщением с Минском, Вильнюсом, Ригой и Таллином.

Омелян подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности Министерства инфраструктуры является расширение прямого сообщения Украины со странами Европы, в том числе и со странами Балтии.

«Мы рассчитываем, что сможем запустить поезд «пяти столиц» уже до конца года, и этот маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров», – заявил он.

Напомним, в понедельник, 12 июня, в международном железнодорожном пункте пропуска «Ягодин» состоялось оформление пассажиров первого рейса рельсового автобуса «Ковель-Ягодин-Хелм». 

Также «Укрзализныця» собирается до конца 2017 года запустить поезд Ривне-Хелм. 
ForUm

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