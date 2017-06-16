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Соединенные Штаты готовы поддержать новый (отличный от Минских соглашений) механизм урегулирования ситуации на Донбассе, если его примут обе конфликтующие стороны и он послужит достижению мира. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 15 июня, представитель государственного департамента США Хизер Нойэрт.

«Если стороны придут к какому-либо соглашению путем соблюдения другого механизма, и оно будет успешно, мы готовы поддержать его», - сказала она.

В то же время Нойэрт подчеркнула, что пока ни о каком новом соглашении речь не идет, и США все так же призывают стороны Минских соглашений соблюдать их. «Я не слышала, чтобы Соединенные Штаты предлагали какой-то новый план», - отметила она, сообщает РБК-Украина.

Представитель Госдепа также заявила, что США не удовлетворены выполнением Минских соглашений и обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса при помощи заключения новой договоренности, которая может отличаться от Минских соглашений.
ForUm

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