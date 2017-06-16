Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 36-летнего жителя Павлограда арестовали на 60 суток без права на залог.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, соответствующее решение вынес Голосеевский райсуд столицы.

По ее словам, подозреваемому инкриминируется п.12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

«В ходе судебного заседания прокурором были приведены обоснованные доказательства причастности указанного лица к организации и непосредственного совершения убийства Вороненкова», - заявила Максимец.

По ее информации, в своем ходатайстве прокурор отметил, что указанный человек одновременно является обвиняемым по другому уголовному производству, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

«При этом в качестве рисков прокурор указал на возможность подозреваемого скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение в расследовании или иным образом препятствовать уголовному производству. Суд, учитывая доводы прокурора, признал их обоснованными и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток», - рассказала она.

Максимец добавила, что срок действия постановления судом определен до 13 августа 2017 года.

Напомним, 15 июня в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.