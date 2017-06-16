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Андрей Павелко еще пять лет будет возглавлять Федерацию футбола Украины.

Так в пятницу, 16 июня, решили делегаты XX Конгресса ФФУ, который проходит в киевском Доме футбола, сообщает Укринформ.

В открытом голосовании приняли участие 95 делегатов, которые единогласно проголосовали за продление полномочий Павелко.

Таким образом, общий срок пребывания Андрея Павелко на должности президента ФФУ с момента избрания в 2015 году составит семь лет.

 
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