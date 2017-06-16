Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на таблоид Bild.
По его данным, Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене.
Гельмут Коль возглавлял правительство Германии с 1982 по 1998 год. Коль вошел в историю как «канцлер единства», так как при нем состоялось объединение Германии.
Вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном он заложил фундамент единой европейской валюты евро.
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