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Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на таблоид Bild.

По его данным, Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене.

Гельмут Коль возглавлял правительство Германии с 1982 по 1998 год. Коль вошел в историю как «канцлер единства», так как при нем состоялось объединение Германии.

Вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном он заложил фундамент единой европейской валюты евро.

 
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