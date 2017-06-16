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Президент Петр Порошенко призвал медицинскую общественность присоединиться к подготовке ко второму чтению законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг, поскольку глубокая медицинская реформа необходима Украине.

Об этом он заявил в выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце, сообщает Укринформ.

«Я не думаю, что нам сейчас нужно убеждать друг друга, что глубокая медицинская реформа как воздух необходима стране. Система, которую мы унаследовали от Советского союза и искусственно хранили все эти 25 лет, является абсолютно неприспособленной к новым социальным и экономическим реалиям. Нам сейчас немедленно нужны принципиальные изменения», - сказал Порошенко.

Он выразил убеждение, что именно из профессионального общества медиков выйдут самые активные агенты изменений в системе здравоохранения.

Порошенко отметил, что сейчас предложены основные контуры этой реформы, и голосование народных депутатов в первом чтении за соответствующий доработанный законопроект свидетельствует о правильности пути.

«Но сейчас нужно не оставаться безразличными, очень внимательно изучить все предложения и ко второму чтению должна поступить совершенная медицинская реформа, которая в краткий срок позволит кардинально изменить ситуацию в медицинской отрасли. Главная идея - чтобы качество и доступность медицинской помощи опиралось на реальное экономическое содержание, нужно создать надежные финансовые гарантии для каждого пациента и каждого врача», - отметил Порошенко.

Напомним, 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.
ForUm

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