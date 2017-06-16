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Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к критике ужесточения санкций против России, за которое накануне проголосовал Сенат США, сообщает Немецкая волна.

«Это, если осторожно формулировать, своевольный шаг Сената», -  сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, канцлер выразила недоумение тем фактом, что при ужесточении санкций против России под удар попадает европейская экономика. «Так быть не должно», - отметил Зайберт, подчеркнув, что экономические интересы и вопросы санкций должны быть отделены друг от друга.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с совместным заявлением, в котором резко раскритиковали ужесточение санкций против России. По их мнению, расширением списка штрафных мер против России США преследуют собственные экономические интересы и пытаются оказать давление на европейские компании.

«С вызывающей удивление откровенностью в одобренном США законопроекте сказано о цели его принятия: речь идет о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставщиков природного газа с европейского рынка», - говорится в заявлении.

Напомним, Сенат США в ночь на 15 июня подавляющим большинством голосов принял законопроект, расширяющий санкции против России. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.
ForUm

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