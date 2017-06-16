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Следующее заседание Оболонского районного суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича состоится 26 июня. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Дело будет рассматриваться по сути.

«Руководствуясь статьями 314, 317 УПК Украины, суд постановил назначить судебное разбирательство уголовного производства на основании обвинительного акта в отношении обвиняемого Януковича в открытом судебном заседании в помещении Облонского суд Киева с вызовом на заседание участников судебного производства на 10 часов 26 июня 2017 года», - зачитал решение судья, сообщает 112 Украина.

В то же время суд отказал в заочном производстве в отношении Януковича. Об этом ходатайствовала военная прокуратура.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева продолжилподготовительное судебное заседание по обвинению экс-президента в государственной измене.

Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

 
ForUm

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