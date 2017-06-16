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Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине обеспокоено решением Соломенского районного суда Киева, который признал неприемлемыми предоставленные британской стороной доказательства по делу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом говорится в заявлении посольства, фотокопия которого размещена в Twitter.

«Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда г. Киева, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Соединенном Королевстве», - заявили в посольстве.

«Это дело подчеркивает насущную необходимость в независимой и прозрачной судебной системе и необходимость скорейшего создания специализированного антикоррупционного суда, в состав которого будут входить тщательно проверенные судьи, которые должным образом смогут рассматривать коррупционные дела против высокопоставленных должностных лиц», - сказано в заявлении.

Также отмечается, что Великобритания поддерживает реформы в Украине. «Именно поэтому 6 июля в Лондоне пройдет конференция по вопросам реформ в Украине. Реформа украинской судебной системы является важной составляющей программы правительства Украины. Указанная конференция предоставит дальнейшую возможность украинской власти продемонстрировать ее приверженность реальному прогрессу в реформировании судебной системы и борьбы с коррупцией», - заявили в посольстве.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.

8 июня посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф подтвердила подлинность письма британской паспортной службой в Национальное антикоррупционное бюро Украины о гражданстве Насирова. 
ForUm

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