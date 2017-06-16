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Станция киевского метрополитена «Льва Толстого», а также пересадка на станцию «Дворец спорта» закрыта в связи с падением пассажира на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

«На станции «Льва Толстого» человек под поездом. Закрываем станцию + пересадку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов на «синей» ветке осуществляется следующим образом: «Теремки» - «Олимпийская» и «Майдан Незалежности» - «Героев Днепра». 

Позже в метрополитене сообщили, что движение поездов происходит в обычном режиме, пострадавшую забрала «скорая». 
ForUm

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