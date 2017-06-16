также в разделеМир
Команду Трампа попросили хранить документы по Украине, РФ и Манафорту 43
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ 31
Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета 41
Путин: Россия потеряла от санкций $50-52 миллиарда 82
Число жертв пожара в Лондоне возросло до 17 человек 45
Пожар в Лондоне: десятки числятся пропавшими без вести 131
В РФ назвали новые санкции США неадекватными 139
Скончался актер из фильма «Москва слезам не верит» 96
В России хотят запретить анонимность в мессенджерах 148
Напавший на конгрессменов в Вирджинии стрелок скончался 68
Число жертв пожара в лондонской многоэтажке возросло до 12 105
В ЕС отменяют плату за роуминг 198
Пожар в Лондоне: число пострадавших возросло до 74 человек 81
В США в результате стрельбы ранен конгрессмен 48
Жертвами пожара в Лондоне стали 6 человек 38
В результате пожара в Лондоне есть погибшие, пострадали более 50 человек 164
Трамп продлил санкции против руководства Беларуси 36
Масштабный пожар в Лондоне: пострадали 30 человек 182

Жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне стали не менее 30 человек.

Об этом заявил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди, сообщает ТАСС.

«Мы знали, что число тех, кто погиб, будет возрастать, и на данный момент нам известно, что в результате этого пожара погибли как минимум 30 человек. К сожалению, в это число попал и один человек, который был доставлен в больницу, и, несмотря на самую лучшую медицинскую помощь, которая была ему оказана сотрудниками Национальной системы здравоохранения, он, увы, скончался», - информировал он.

По словам Канди, в морг были доставлены тела лишь 12 погибших при пожаре, однако многие останки до сих пор находятся  в Grenfell Tower. Столичная полиция вместе с другими оперативными службами делает все возможное, чтобы извлечь тела с места происшествия.

Сотрудник Скотленд-Ярда также сообщил последнюю информацию, поступающую из городских больниц. По его словам, на лечении в них сейчас находятся 24 человека. 12 из них остаются в реанимации. Канди также указал на то, что у властей на данный момент нет никаких оснований предполагать, что имел место поджог здания.

Напомним, пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду, 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года