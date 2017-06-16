Президент Петр Порошенко поручил правительству уже осенью повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий и все ограничения для работающих пенсионеров. Об этом он заявил на заседании Национального совета реформ, посвященном пенсионной реформе, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Правительство должно осуществить быстрые практические шаги, которые уже сейчас облегчат страдания пенсионеров. Это мое требование, как Президента, и, уверен, - требование общества», - подчеркнул он.

В частности, по мнению Президента необходимо провести осовремениевание пенсий.

«Человек, который выходит на пенсию в 2016-2017 годах, имея высокую заработную плату, получает высокую пенсию. Человек, который вышел на пенсию в 2009-2010 годах имеет тот же стаж, платил взносы из средней заработной платы так же, как это делали в 2016-2017 годах, то есть делал все, что может, но пенсию на сегодня имеет гораздо меньшую. В первую очередь, как результат осовременивания, получат повышение пенсий наименее защищенные - те, кто на сегодняшний день получает несправедливо низкие пенсии», - добавил Порошенко.

Также, по убеждению Президента, в этом году необходимо осуществить повышение минимальной пенсии. «Думаю, что можно рассмотреть возможность перенести это с декабря на ноябрь, или может даже на октябрь. Прошу внимательно изучить эту возможность», - отметил он.

Особое внимание Порошенко обратил на вопрос ограничения пенсий для работающих пенсионеров и их налогообложения. «Я подчеркиваю, что на сегодняшний день мы заинтересованы в том, чтобы пенсионеры продолжали работать. Не надо их выжимать из рабочих мест. Думаю, что не оправдано на сегодняшний день и ограничение пенсий работающим пенсионерам и налогообложение пенсий», - подчеркнул Глава государства. Он обратился с просьбой, чтобы при доработке законопроекта эта позиция была учтена.

Порошенко также напомнил, что в последние три года был резонансным вопрос пенсионного возраста. «Могу открыть тайну - когда правительство завершало очередной меморандум с МВФ, я брал на себя инициативу, и мы делали все возможное, чтобы не дать нашим оппонентам возможности завалить пенсионную реформу, искусственно манипулируя с пенсионным возрастом. Считаю, основным достижением, что для большинства пенсионеров указанный законопроект не предусматривает повышение пенсионного возраста», - резюмировал Президент.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.