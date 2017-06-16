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Более двух с половиной тысяч бойцов сил антитеррористической операции на востоке страны погибли с начала боевых действий, около десяти тысяч ранены.

Такие цифры озвучил на брифинге пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Всего с начала российской агрессии против Украины погибло 2696 воинов и 9903 ранены», - заявил полковник, сообщает LIGA.net.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН на 15 мая, за время конфликта на Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 – гражданские лица, 23 тыс. 966 человек получили ранения.
ForUm

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