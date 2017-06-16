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Львовские «Карпаты» подписали контракт с испанским наставником Серхио Наварро. Об этом сообщается на сайте команды.

В течение последних трех сезонов он выполнял функции методологического директора испанского «Вильярреала».

В штаб Наварро войдут два испанских помощника: ассистент Иван Медай и тренер по физподготовке Хосе Пастор, который работал в «Вильярреале», БАТЭ, «Рубине», «Кубани» и «Ростове». В тренерский штаб также войдут Михаил Дячук-Ставицкий, ранее работавший тренером молодежной команды и тренер по работе с вратарями Владимир Марчук, который аналогичные функции выполнял в команде Олега Дулуба. 
ForUm

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