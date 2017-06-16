также в разделеОбщество
Холодницкий стал вице-президентом ФФУ 4
В Украине продолжает сокращаться количество безработных 5
Бывший глава Нацбанка раскритиковал бюджетную резолюцию правительства Гройсмана 20
Минкульт: УПЦ в Украине имеет самый большой религиозный потенциал 29
Убийство Вороненкова: задержанному в Павлограде сообщили о подозрении 17
Великобритания пригрозила Насирову судом 37
Доступ к реестру е-деклараций временно ограничат 15
СБУ задержала вербовщика российских спецлужб из Приднестровья 17
В Украину не пустили 8 российских байкеров 26
ГПУ: В случае приезда Януковича в Украину суд над ним будет очным 12
Аваков: На улице должна быть одна сила 36
С начала АТО погибли 2696 военных 15
В Павлограде проводят задержания подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова 44
Полторак: РФ не отказывается от планов захватить Украину 53
В Польше задержали украинку, которая везла в чемодане 8-летнего сына 52
Украинцы стали втрое чаще обращаться к врачам 28
Дело Януковича начнут рассматривать по сути 26 июня 24
Суд готов обеспечить Якуковичу охрану в Украине 29

Соломенский суд Киева взял под стражу на два месяца обвиняемого по «газовому делу Онищенко» Валерия Постного. Также ему установили залог в размере 10 млн гривен.

Соответствующее решение огласил судья Сергей Агафонов, сообщает Громадське.

Следует отметить, что суд отказал народному депутату Надежде Савченко в просьбе взять Постного на поруки.

Прокуроры требовали для Постного залог в 50 миллионов гривен.

Что касается других семи обвиняемых - то они остаются на свободе без каких-либо мер.

Сам Постный сегодня находился в суде в инвалидной коляске, за ним следили двое спецназовцев НАБУ.

Напомним, накануне обвиняемого по «газовому делу» Онищенко Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, однако его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению, 

Постный обвиняется как организатор в составе преступной организации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года