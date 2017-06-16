Соломенский суд Киева взял под стражу на два месяца обвиняемого по «газовому делу Онищенко» Валерия Постного. Также ему установили залог в размере 10 млн гривен.

Соответствующее решение огласил судья Сергей Агафонов, сообщает Громадське.

Следует отметить, что суд отказал народному депутату Надежде Савченко в просьбе взять Постного на поруки.

Прокуроры требовали для Постного залог в 50 миллионов гривен.

Что касается других семи обвиняемых - то они остаются на свободе без каких-либо мер.

Сам Постный сегодня находился в суде в инвалидной коляске, за ним следили двое спецназовцев НАБУ.

Напомним, накануне обвиняемого по «газовому делу» Онищенко Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, однако его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению,

Постный обвиняется как организатор в составе преступной организации.