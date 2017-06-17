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За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 67 раз нарушили условия прекращения огня, в результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении противник из минометов калибра 120 мм обстреливал оборонительные укрепления ВСУ вблизи Богдановки, из 82-мм минометов бил неподалеку Красногоровки.

«Кроме того, в течение дня захватчики неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по опорным пунктам ВСУ, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Талаковки и Новотроицкого», - отметили в штабе. Всего на этой части фронта был зафиксирован 21 обстрел.

На донецком направлении состоялось 17 обстрелов со стороны НВФ. «Не прекращают российские наемники вести мощный огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки. Оккупанты вели плотный огонь по украинским защитникам из танков, минометов различных калибров и менее мощных огневых средств. Также с наступлением сумерек оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, наши оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и западнее Троицкого. Кроме того, бандиты еще днем ​​из гранатометов различных модификаций вели огонь в районе Песков. А неподалеку Опытного вечером «работал» вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

На луганском направлении было зафиксировано 29 обстрелов. В частности, ситуация обострилась в районе Бахмутской трассы, где НВФ активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты ВСУ вблизи Новотошковского и Крымского. Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения противник также открывал огонь по бойцам сил АТО, которые держат оборону возле Новоалександровки. Кроме того, НВФ активно применяли оружие, в основном стрелковое и гранатометы, неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого.

 
ForUm

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