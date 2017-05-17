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В Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.

Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.

Пенсионная реформа предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Пенсионной реформой планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для некоторых категорий работников.

Пенсионная реформа, разработанная правительством, предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа.

В газете Кабинета Министров «Урядовый курьер» опубликован Указ Президента, которым вводится в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». 

В НАТО заявили, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является  вопросом безопасности, а не свободы слова.

Генсек Совета Европы Турбьерн Яглад выразил обеспокоенность решением Киева о санкциях против ряда российских сайтов в Украине.

Телеком операторы АО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и Vodafone Украина начали блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции.

За невыполнение провайдерами указа Президента о применении санкций в отношении российских сайтов и социальных сетей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

В ГПУ заявили, что переправку президента Виктора Януковича в Россию в 2014 году организовали российский генерал и телохранитель президента РФ Владимира Путина.

Верховная Рада увеличила минимальные алименты и признала их собственностью ребенка.

Служба безопасности Украины заявила, что не может заставить частный сектор отказаться от запрещенной в стране бухгалтерской программы российской компании 1С.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит решение о запрете российских социальных сетей, сайтов и телеканалов сразу же после прекращения агрессии РФ.

Правительство одобрило постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки на основании паспортов в виде ID-карточек.
ForUm

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