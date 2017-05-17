Пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет. Об этом говорится в информационных материалах на правительственном интернет-ресурсе, посвященном пенсионной реформе.

«Пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии страхового стажа 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на 1 год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа», - говорится в материалах.

Согласно предложенному варианту пенсионной реформы, для стимулирования продолжения работы после достижения пенсионного возраста предлагается оставить действующую систему доплаты (бонуса) за более поздний выход на пенсию - 0,5% от начисленной пенсии за каждый дополнительный месяц страхового стажа (или 6% за год), сообщает УНИАН.

В случае же выхода на пенсию с отсрочкой более 5 лет такой бонус составит 0,75% от начисленной пенсии за каждый месяц страхового стажа после достижения 60-летнего возраста (или 9% за год). Также предполагается, что в 63 года пенсия по возрасту, как для мужчин, так и для женщин, будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к количеству страхового стажа будет увеличиваться на 1 год до достижения в 2028 году 25 - 35 лет страхового стажа.

При этом, если у 63-летнего лица не будет указанной продолжительности страхового стажа, он будет иметь право выбрать - доработать необходимое количество лет или приобрести необходимую продолжительность страхового стажа для назначения пенсии в возрасте от 63 до 65 лет.

Согласно реформе, начиная с 1 января 2019 года, лица у которых страховой стаж составит 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет. При этом, лица, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи, по достижении 65 лет по совокупному доходу семьи.

Напомним, сегодня, 17 мая, Кабинет Министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при Президенте Украины.

Представляя проект, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионный возраст повышать не будут, он остается на уровне 60 лет для тех, кто имеет 25 лет стажа.