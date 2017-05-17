Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.

Как сообщает пресс-служба правительства, после принятия проект направлен для дальнейшего рассмотрения Национальным советом реформ. Далее документ будет направлен в парламент для обсуждения и принятия.

«Буду просить Президента как можно быстрее назначить Совет реформ, чтобы принять в ВР до каникул. Беру полную ответственность за проект пенсионной реформы», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на его странице в Twitter.

Также он заявил, что сроки повышения соцстандартов сместятся с 1 декабря на 1 октября.

Кроме того, законопроектом предполагается, что налогообложение пенсий работающих пенсионеров будет отменено. «Пенсионер может работать и получать 100% пенсии - человек ее заработал», - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что пенсионный возраст повышать не будут, он остается на уровне 60 лет для тех, кто имеет 25 лет стажа.

При этом вводится гибкий коридор пенсионного возраста и возможность компенсации отсутствующего страхового стажа - граждане, которым не хватает несколько лет стажа, смогут оплатить взносы за недостающие годы (не более 5 лет).

Реформа среди прочего подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. В частности, на реализацию проекта осовременивания пенсий в 2018 году будет необходимо 30,66 млрд грн.

В случае принятия реформы парламентом, с 1 октября 2017 года пенсии будут повышены 9 миллионам украинских пенсионеров.