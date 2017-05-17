В НАТО заявили, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе альянса.



«Украинское правительство четко дало понять, что это решение – это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему сдержек и противовесов», - заявили в пресс-службе НАТО.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым, в частности, предусмотрен запрет «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников».