также в разделеОбщество
Интернет Ассоциация просит разъяснить механизм применения санкций 5
Рада увеличила минимальные алименты и признала их собственностью ребенка 7
Экс-главу Гослесагентства и его жену ищет Интерпол 8
ГПУ: Побег Януковича организовали российский генерал и охранник Путина 26
Чиновников Львовского горсовета вызвали на допрос из-за мусора 11
ГУР: В результате обстрела собственных позиций погибли 4 боевиков 36
ЕС ждет от Украины объяснений относительно блокирования российских сайтов 51
Замком батальона в Полтаве собирал «дань» с солдат 22
За отказ блокировать российские сайты провайдерам грозят крупные штрафы 37
У стен ВР будут молиться за остановку антирелигиозных законопроектов 32
Генсек СЕ раскритиковал запрет российских сайтов в Украине 218
Ярош прокомментировал стрельбу с участием своего телохранителя 78
МВД засекретило информацию об отпусках Авакова 51
ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию агрессии РФ 95
Дело «ривненской янтарной мафии» передано в суд 22
HRW призывает Порошенко отменить санкции против российских соцсетей 72
Указ о расширении санкций против РФ вступил в силу 166
В оккупированный Донецк пытались вывезти скрипку Страдивари 55

В НАТО заявили, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является  вопросом безопасности, а не свободы слова. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе альянса.

«Украинское правительство четко дало понять, что это решение – это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему сдержек и противовесов», - заявили в пресс-службе НАТО.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым, в частности, предусмотрен  запрет «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года