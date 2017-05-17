Украина пересмотрит решение о запрете российских социальных сетей, сайтов и телеканалов сразу же после прекращения агрессии РФ.

Об этом на брифинге после церемонии подписания безвизового режима заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Мы пересмотрим запрет российских телеканалов и блокирование сайтов после того, как последний российский солдат уйдет из Украины», – процитировал Главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.