В течение минувших суток противник 52 раза открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего 5 украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел. Горячими точками этого направления остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Также под огонь противника попали наши опорные пункты в районе Водяного, Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка. В частности, из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм боевики били по нашим опорным пунктам в районе Павлополя.

На донецком направлении, по данным штаба, сложной ситуация остается возле Авдеевки. Ее пригород и некоторые наши позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и вооружения танка. Там же, а также в районе Кодема, противник применил 122-мм артиллерийские системы.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия. В частности, противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов по нашим укреплениям вблизи Крымского. Уже вечером боевики применили минометы калибра 82 мм в районе Новоалександровки. У Новозвановки бандиты били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из гранатометов различных систем незаконные вооруженные формирования вели огонь неподалеку Троицкого и Лобачева.