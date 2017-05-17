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Ростовский областной суд (Россия) не будет организовывать 18 мая видеосвязь для допроса экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в ответе облсуда, опубликованном на сайте.

В суде отметили, что не получали официального обращения Оболонского райсуда Киева для оказания помощи в организации видеосвязи с Януковичем.

Напомним, ранее Ростовский областной суд (Россия) готов к организации видеосвязи с Оболонским районным судом Киева для обеспечения участия экс-президента Украины Виктора Януковича в предварительном заседании 18 мая по делу о государственной измене после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам.
ForUm

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