За невыполнение провайдерами указа Президента о применении санкций в отношении российских сайтов и социальных сетей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

«Обращаем внимание, операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, на то, что статьей 145 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным комиссии, те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также согласно статье 148-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования - влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.