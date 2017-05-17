Сегодня, 17 мая, в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

Прямая трансляция церемонии велась на официальной странице Главы Украинского государства в Facebook.

Документ подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абель.

Участие в церемонии подписания также принимали Президент Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу безвиза для украинцев Мария Габриэль.

«Сегодня исторический день для Украины и для Евросоюза! Украина возвращается в европейскую семью», – сообщается в Twitter Порошенко.

Как известно, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

После подписания решение о безвизе должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС.

Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.