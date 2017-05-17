Телеком операторы АО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и Vodafone Украина начинают блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Операторы отмечают, что в соответствии с указом Президента должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в том числе социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», всем сервисам Yandex и Mail.ru и других.

«Выполняя требования указа, телеком операторы отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями», - сказано в заявлении.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.