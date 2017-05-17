Правительство одобрило постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки на основании паспортов в виде ID-карточек.

Текст соответствующего постановления «Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан» был принят по сокращенной процедуре без объявления, сообщает Укринформ.

Напомним, во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию, стороны подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан, что позволит гражданам ездить по ID-карточкам.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме карты (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.