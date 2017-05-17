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Безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в Страсбурге после подписания закона о безвизовом режиме для украинцев, сообщает пресс-служба Главы государства.

Елисеев назвал историческим сегодняшнее подписание законодательного акта о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для Украины.

Далее, по словам чиновника, его опубликуют в официальном журнале ЕС и через 20 дней он вступит в силу.

«В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу. И наши граждане смогут с биометрическим загранпаспортом путешествовать», - отметил заместитель главы АПУ.

Напомним, 17 мая было подписано Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной.
ForUm

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