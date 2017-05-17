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Служба безопасности Украины заявила, что не может заставить частный сектор отказаться от запрещенной в стране бухгалтерской программы российской компании 1С. Об этом заявила представительница СБУ Юлия Лапутина.

«Мы уже более года предупреждали об опасности предоставления персональных данных российским социальным сетям. Относительно 1С - они монополист рынка, бизнеса, будет неудобно переходить, но все обновления идут через российские серверы, все собранные данные могут быть использованы для подрыва украинской экономики. Для государственных компаний ее использование недопустимо. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться», - заявила она, сообщает Громадське.

Также Лапутина отметила, что сейчас все государственные предприятия пользуются системой 1С.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, данная программа использовалась для кибершпионажа и распространения опасных вирусов. 
ForUm

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