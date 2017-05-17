Переправку президента Виктора Януковича в Россию в 2014 году организовали российский генерал и телохранитель президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью «Новой газете» сообщил прокурор департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

По его словам, Янукович дважды выезжал в РФ. «На самом деле он попал туда дважды. Первый раз — в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича, Любови Полежай. — Ред.) двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники — вопрос открытый», – подчеркнул Донской.

«На территории Российской Федерации Янукович находился десять-двенадцать часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано.

Около 13:00 по Киеву он вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России. В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации», – сообщил он.

«У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким», – подчеркнул Донской.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая.