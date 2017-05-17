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В газете Кабинета Министров «Урядовый курьер» опубликован Указ Президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». 

Документ вступил в силу со дня опубликования. 

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Документ также предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. 

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.

16 мая секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что данный указ уже вступил в силу, а правительство и Служба безопасности Украины должны отработать механизм его реализации.

 
ForUm

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