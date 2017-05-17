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Пенсионной реформой планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для некоторых категорий работников. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

«Мы отменяем право на назначение пенсии за выслугу лет для некоторых категорий работников, которые на сегодняшний день страдали только от того, что у них была минимальная заработная плата, и решали оставить свою работу в молодом возрасте», - сказал он, сообщает Укринформ.

Конкретные профессии, для которых планируется отменить пенсии за выслугу лет, глава правительства не назвал, но в этом контексте вспомнил об учителях и врачах.

«Если мы возьмем учителей, мы увеличили заработную плату учителям, мы увеличили заработную плату врачам», - подчеркнул Гройсман и пообещал в дальнейшем продолжать повышать их зарплаты.

Напомним, сегодня, 17 мая, Кабинет Министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при Президенте Украины.


 

 
ForUm

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