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Пенсионная реформа, разработанная правительством, предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа.

Об этом говорится в информационных материалах на правительственном интернет-ресурсе, посвященном пенсионной реформе, сообщает УНИАН.

«Если у лица, претендующего на пенсию по возрасту, нет достаточного количества лет страхового стажа, он имеет право его компенсировать. Ограничение по количеству лет стажа, которые может компенсировать лицо, составит 5 лет», - говорится в сообщении.

Согласно материалам, сумма, которую необходимо уплатить для компенсации стажа, будет вычисляться в зависимости от ставки ЕСВ и минимальной зарплаты.

Так, по расчетам Кабмина, если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год лицо должно уплатить 16896 грн.

При этом, согласно материалам, Международный валютный фонд предлагает ограничиться двумя годами покупки стажа и стоимость компенсации привести в соответствии с предыдущими взносами лица.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.

Она предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.
ForUm

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