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Представители самопровозглашенной «ЛНР» передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим на подконтрольной Украине территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя миссии.  Председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат.

Вопрос предоставления Украине безвизового режима стоит на повестке дня заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper), которое состоится 26 апреля в Брюсселе.

Россия продолжает поставлять около 1 млн тонн угля в Украину ежемесячно. 

В ПАСЕ требуют отставки президента Педро Аграмунта. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует три уголовных производства в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

С 25 апреля 2017 года «Луганское энергетическое объединение» прекращает поставки электроэнергии в ОРЛО. 

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airwa объявила о начале полетов в Киев.

«Укрзализныця» не собирается повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Национальное антикоррупционное бюро передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательный вариант подозрения по делу главы Центризбиркома Михаила Охендовского. 

За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
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