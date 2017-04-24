Представители самопровозглашенной «ЛНР» передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим на подконтрольной Украине территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя миссии. Председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат.
Вопрос предоставления Украине безвизового режима стоит на повестке дня заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper), которое состоится 26 апреля в Брюсселе.
Россия продолжает поставлять около 1 млн тонн угля в Украину ежемесячно.
В ПАСЕ требуют отставки президента Педро Аграмунта.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует три уголовных производства в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.
С 25 апреля 2017 года «Луганское энергетическое объединение» прекращает поставки электроэнергии в ОРЛО.
Национальная авиакомпания Катара Qatar Airwa объявила о начале полетов в Киев.
«Укрзализныця» не собирается повышать тарифы на пассажирские перевозки.
Национальное антикоррупционное бюро передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательный вариант подозрения по делу главы Центризбиркома Михаила Охендовского.
За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.
Во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время