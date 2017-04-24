За минувшие сутки враг 34 раза обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции наших войск в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки враг бил со 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песок, Луганского и Новоселовки Второй вел огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Опорные пункты наших подразделений под шахтой «Бутовка» и Невельским обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а возле Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, по защитникам Луганского били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы», – говорится в сообщении.

На приморском направлении, по данным штаба, огнем минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции возле Тарамчука и Марьинки. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие возле Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям в районе Новозвановки. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывал огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применил возле Новоалександровки. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского.