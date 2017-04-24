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Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы.

Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что нам следует руководствоваться основными ценностями и ввести долгосрочные санкции против этой страны (России) для того, чтобы уменьшить военную агрессию России», - заявил он.

В то же время, по мнению Мингарелли, Евросоюз должен вести диалог с РФ и применять дипломатические каналы для того, чтобы приходить к общим решениям.

«Несмотря на экспансию и агрессию России в течение последних трех лет, нам все же удалось сохранить нашу целостность в Евросоюзе. Нам удалось быть объединенными. Конечно, санкции повлияли на Россию, и все страны-члены ЕС доказали, что будут действовать совместно для того, чтобы реагировать на внешние угрозы и руководствоваться принципами общего подхода к проблеме», - сказал Мингарелли.

Напомним, 13 марта Европейский Союз до 15 сентября 2017 года продлил санкции против лиц и организаций из РФ, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности Украины.
ForUm

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