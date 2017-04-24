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Национальная авиакомпания Катара Qatar Airwa объявила о начале полетов в Киев.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Одна из лучших авиакомпаний мира - Qatar Airways - объявила о начале полетов в Киев», - написал он.

Полеты в Киев могут стартовать в 2017-2018 годах.

Также министр сообщил, что на этой неделе в Белфасте пройдут переговоры со Скандинавскими авиалиниями (SAS).

Напомним, в этом году крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair откроет 11 рейсов из Киева и Львова.
ForUm

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