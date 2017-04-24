Национальная авиакомпания Катара Qatar Airwa объявила о начале полетов в Киев.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Одна из лучших авиакомпаний мира - Qatar Airways - объявила о начале полетов в Киев», - написал он.
Полеты в Киев могут стартовать в 2017-2018 годах.
Также министр сообщил, что на этой неделе в Белфасте пройдут переговоры со Скандинавскими авиалиниями (SAS).
Напомним, в этом году крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair откроет 11 рейсов из Киева и Львова.
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