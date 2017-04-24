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Россия продолжает поставлять около 1 млн тонн угля в Украину ежемесячно. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сообщает ТАСС.

«Мы ежемесячно поставляем около 1 млн тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли. Не поставляли по той простой причине, чтобы украинские коллеги собирали уголь со своих же территорий, которые они слабо контролируют или не контролируют», - сказал он.

Назаров добавил, что речь о поставках угля из неподконтрольных Украине территорий  Луганской и Донецкой областей в Россию не идет.

«У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась, так как Украина заблокировала поставки, поэтому соответственно они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в нем (этом угле. – Ред.) нет потребности», - отметил он.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие это решение.
ForUm

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