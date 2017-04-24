Гибель и ранения наблюдателей ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области только повысят интерес международного сообщества к зоне конфликта. Об этом сообщил координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба.

«Внимание международного сообщества (в связи с инцидентом. - Ред.) должно не уменьшиться, а наоборот возрасти. Это еще раз подтверждает, насколько мы (миссия ОБСЕ на Донбассе. - Ред.) там нужны», - заявил Верба.

Он выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших наблюдателей ОБСЕ и отметил необходимость детального и всестороннего расследования этого инцидента, сообщает Укринформ.

Посол ОБСЕ подчеркнул, что все страны-участницы ОБСЕ четко выразили позицию, что СММ ОБСЕ необходима, поскольку люди, которые там работают, представляют достоверную информацию, и они являются фактически единственными наблюдателями в зоне конфликта.

«Их миссия важна, необходима, она бесценна и ее нужно всячески поддерживать», - констатировал представитель ОБСЕ в Украине.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.

Управление Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по данному факту по статье «террористический акт».