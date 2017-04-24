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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Об этом на брифинге заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, сообщает 112 Украина.

«Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста об уголовном производстве в отношении Ляшко.

Дело касается дома лидера «Радикальной партии».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что за последний год народный депутат, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн.

 

 
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