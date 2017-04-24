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Государственный «ПриватБанк» изменил юридический адрес с Днепра на Киев, сообщается на сайте банка.

Юридический адрес ПАО КБ «ПриватБанк» изменен с ул.Набережная Победы, 50, г. Днипро на ул.Грушевского, 1д, г. Киев.

Отмечается, что правление «ПриватБанка» и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес главного банка не меняется.

«Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера –  Министерства финансов, Наблюдательного совета позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами, - отмечает пресс-служба банка. - Просим партнеров и контрагентов банка обратить внимание на необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорах и бухгалтерских документах».

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.
ForUm

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