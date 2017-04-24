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Представители самопровозглашенной «ЛНР» передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим на подконтрольной Украине территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя миссии.

Об этом сообщает подконтрольный НВФ сайт «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на «уполномоченного представителя «ЛНР» на минских переговорах Владислава Дейнего.

«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», - сказал он.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 

 
ForUm

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