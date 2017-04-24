Педро Аграмунт сбежал с заседания Европейской народной партии (ЕНП), членом которой он является, после требований однопартийцев сложить полномочия президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом рассказал внефракционный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, сообщает 112 Украина.

«Я прямо сейчас нахожусь на заседании группы ЕНП, которая является самой крупной, и господин Аграмунт является членом этой партии. Только что президент ПАСЕ сбежал с заседания партии, после того, как начались массовые заявления о том, что представители партии, в том числе британские, австрийские, эстонские, литовские депутаты, потребовали, чтобы он сложил с себя полномочия», - отметил Береза.

По его словам, однопартийцы рассказали Аграмунту о том, что «президентство в ПАСЕ – это не только полномочия, а и ответственность».

«Ему достаточно четко объяснили, что президентство в ПАСЕ – это не шапочка, которую он может снять и сказать, что сейчас он депутат. Президентство в ПАСЕ – это не только полномочия, а и ответственность. Поэтому в данный момент группа ЕНП не готова поддерживать президента и требует ультимативно, чтобы он снял с себя полномочия», - отметил Береза.

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба раскритиковал визит президента ПАСЕ в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы.

Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ.