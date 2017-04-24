также в разделеОбщество
ОБСЕ: Гибель наблюдателя повысит международный интерес к конфликту 5
Суд отказался выселять переселенцев из дома Царева 13
Подрыв авто ОБСЕ: В ФРГ указывают на «тех, кто сидит в Москве» 15
Конфликт в Тернополе: сессия горсовета сорвана, двое депутатов – в больнице 44
Окончательное подозрение Охендовскому передали САП 32
НАБУ сообщило о подозрении пятому фигуранту в деле Мартыненко 12
Лавров обещает повлиять на «Л/ДНР» для выполнения ими «Минска» 30
Абромавичус подал апелляцию по иску Кононенко 25
Крым вновь засыпало снегом 55
Захарченко заявил о возможной конфедерации с Украиной 96
СБУ признала подрыв авто ОБСЕ терактом 71
У НАБУ есть три дела на Мартыненко 39
Сытник: Коррупционный рынок в Украине достигает 85 миллиардов 67
СБУ в соцсети потроллила Лолиту 679
Тело погибшего на Луганщине наблюдателя ОБСЕ передали украинской стороне 161
Штаб АТО опроверг обвинения НВФ в причастности к подрыву авто ОБСЕ 75
В Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта 25
ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля СММ 20

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявляет, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

«Несмотря на эту трагедию, мы как и раньше привержены выполнению нашего мандата и содействию в обеспечении мира для народа Украины», - отметил он.

«Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, выводу оружия, полному разминированию и реальной приверженности миру. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в составе этой международной наблюдательной миссии «преданные профессионалы, которые тяжело работают, ради нормализации ситуации в Украине». «Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше», - отметил он.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года