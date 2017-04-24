Председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявляет, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

«Несмотря на эту трагедию, мы как и раньше привержены выполнению нашего мандата и содействию в обеспечении мира для народа Украины», - отметил он.

«Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, выводу оружия, полному разминированию и реальной приверженности миру. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в составе этой международной наблюдательной миссии «преданные профессионалы, которые тяжело работают, ради нормализации ситуации в Украине». «Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше», - отметил он.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.