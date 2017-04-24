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Вопрос предоставления Украине безвизового режима стоит на повестке дня заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper), которое состоится 26 апреля в Брюсселе.

Соответствующая повестка дня обнародована на сайте Совета Евросоюза. В частности, в приложении с перечнем соответствующих документов, которые должны быть рассмотрены на заседании, речь идет о проекте законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина), сообщает УНИАН.

«В правила (ЕР) №539/2001 внести следующие изменения: а) в приложении I, часть I (государства) ссылка на Украину удалена. (б) в приложении II, часть I (государства) следующая ссылка вставляется «Украина», - отмечается в проекте документа.

Ожидается, что заседание Комитета начнется в 10 часов утра среды, 26 апреля. В случае положительного решения на уровне постоянных представителей, предложение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что решение о введении безвизового режима для Украины планируют передать на утверждение Совету Европейского Союза 11 мая. 
ForUm

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