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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует три уголовных производства в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом в интервью Liga.net заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«У нас есть три дела. По одному из них было решение суда первой инстанции Соломенского районного суда Киева, который якобы обязал нас закрыть производство. Но 14 апреля это решение суда первой инстанции было отменено Апелляционным судом Киева. И сейчас мы уверенно идем к окончательному результату», - рассказал он, не раскрыв фабулу дела.

Также Сытник подтвердил, что в марте детективы НАБУ провели обыски по делу Мартыненко.

«Обыски были. Причем в этом деле был не один обыск. Изъяты вещественные доказательства. Но проводились ли обыски у него лично дома – я не готов сказать», - отметил он.

На замечание, что, по данным издания, трейдеры «Болверк» и «Штоерман» (компании-посредники, связываемые с Мартыненко. – Ред.) продолжают торговать с «Энергоатомом» и ОГХК, Сытник заявил: «На данный момент нет».

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

 
ForUm

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