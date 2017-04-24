Во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, у представительницы «Национального фронта» — 21,53%.

Эммануэль Макрон занимал пост министра экономики в одном из кабинетов нынешнего президента Франсуа Олланда. Несмотря на недостаток политического опыта - он никогда не избирался в парламент - опросы избирателей обещают ему победу во втором туре, сообщает УНИАН со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что теперь он получит растущую поддержку со стороны политического истеблишмента Франции.

Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон и выдвиженец от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон выбывают из президентской гонки.

Франсуа Фийон выступил по телевидению с признанием своего поражения и призвал своих сторонников голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре. Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая.



