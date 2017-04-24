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Публичная акционерная компания «Укрзализныця» инициирует индексацию тарифов на грузовые перевозки, а не на пассажирские, сообщает пресс-служба ПАО.

«Заявления в СМИ о подорожании проезда в поездах с июня этого года на 20% является провокацией, а не достоверной информацией. К тому же в материалах такого характера искажен комментарий члена правления, который на самом деле объяснил необходимость индексации тарифов на перевозку грузов», – подчеркнули в компании.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что в проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правления ПАО, не планируется индексация тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в поездах внутреннего дальнего следования остается неизменной с июля 2014 года.

«Дополнительный доход в размере около 7 млрд грн «Укрзализныця» сможет получить, по оценкам специалистов, в случае индексации тарифов на грузовые перевозки с июня этого года. Именно об этом рассказал член правления общества участникам форума», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее первый замминистра инфраструктуры и глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут быть повышены в июне или июле 2017 года.

27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году. 

В то же время министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году.
ForUm

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