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С 25 апреля 2017 года «Луганское энергетическое объединение» прекращает поставки электроэнергии в ОРЛО. Об этом сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай.

«Мы получили документы с государственного предприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», - сказал Грицай, сообщает LIGA.net.

«С 25 апреля с 00:00 переток должен быть полностью отключен», - подчеркнул он.

В число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

Напомним, 1 декабря 2016 года на оккупированную часть Луганской области прекратили подачу воды с подконтрольной Киеву территории, так как ее лидеры не расплатились за поставленную воду.

6 января 2017 года КП «Попаснянский районный водоканал» перечислили часть долга – 10,5 миллионов гривен за водоснабжение неподконтрольных правительству Украины территорий. Это позволяет предприятию погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении захваченного Луганска.

 
ForUm

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