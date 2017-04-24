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Национальное антикоррупционное бюро передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательный вариант подозрения по делу главы Центризбиркома Михаила Охендовского. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Сегодня мы передали окончательное подозрение главе ЦИК в антикоррупционную прокуратуру и готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства, собранные по этому делу для того, чтобы это окончательное подозрение было согласовано», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 года. Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.
ForUm

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